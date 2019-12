Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 28.12.2019

Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl aus Garage ++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort / Zeugenaufruf ++ Fahren unter Alkoholeinfluss mit Unfallflucht ++ Diebstahl von Feuerwerk ++ Personenunfall bei Verladearbeiten im Hafen ++ Körperverletzung am Delft ++ Diebstahl von Damenschmuck ++

Leer- Diebstahl aus Garage

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschaffen sich aktuell unbekannte Täter Zutritt in eine verschlossene Garage im Logaer Weg. Aus dieser werden ein schwarzes Mountainbike des Herstellers Bulls sowie ein schwarzes Trekkingrad des Herstellers Pegasus entwendet. Neben den beiden Fahrrädern werden mehrere Getränkedosen als Diebesgut mitgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Feststellung der Täter aufgenommen.

Leer - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort / Zeugenaufruf!

Am Donnerstag, gegen 09:00 Uhr, wird ein weißer PKW Suzuki mit Städtekennung Leer auf dem Parkplatz gegenüber dem Borromäus Hospital Leer abgestellt. Nach seiner Rückkehr zum PKW gegen 11:30 Uhr stellt der geschädigte Fahrzeugführer fest, dass der vordere Stoßfänger rechtseitig komplett zerkratzt ist. Vermutlich ist der Schaden durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug verursacht worden, wobei sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Zeugen bzw. Beobachter des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei.

Hesel - Fahren unter Alkoholeinfluss mit Unfallflucht

Am Freitag, gegen 20:30 Uhr, fährt der 44-jährige Führer eines PKW BMW auf dem Gelände einer Tankstelle in der Auricher Straße rückwärts gegen einen Mülleimer und beschädigt diesen erheblich. Ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern, setzt der Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Über das abgelesene Kennzeichen wird die Halteranschrift in Hesel ermittelt und angefahren. Hier wird der stark alkoholisierte Beschuldigte angetroffen. Eine Blutentnahme wird angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Diebstahl von Feuerwerk

Auf aktuell unbekannte Art und Weise kann ein seit mehreren Wochen im Emder Stadtteil Harsweg abgestellter verschlossener Container betreten werden. Der auf dem Gelände eines Discounters befindliche Container war gefüllt mit Silvesterfeuerwerk. Nach derzeitiger Schätzung konnten Silvesterböller mit einem Verkaufswert im unteren vierstelligen Bereich erlangt werden.

Emden - Personenunfall bei Verladearbeiten im Hafen

Am frühen Freitagmorgen kommt es beim Beladen eines Seeschiffes im Emder Binnenhafen zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person. Die 32-jährige Mitarbeiterin eines Hafenunternehmens beabsichtigt das Befahren einer Verladerampe mit einem VW Golf, um diesen auf dem Deck eines dort festgemachten Autotransporters abzustellen. Dabei übersieht sie einen 41-jährigen Mann, der fußläufig unterwegs ist. Es kommt zum Zusammenstoß. Der 41-jährige Norder zieht sich leichte Verletzungen am Kopf und an den Knien zu und wird zwecks Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Emden - Körperverletzung am Delft

Am Freitag, gegen 19:30 Uhr, wird ein 36-jähriger Mann aus Leer von einem 18-jährigen Täter zu Boden gebracht und im Anschluss mehrfach gegen den Oberkörper getreten. Die Tat ereignet sich am Ratsdelft in der Emder Innenstadt. Sowohl das Opfer als auch der ebenfalls in Leer wohnhafte Täter sind erheblich alkoholisiert. Bei Eintreffen der Polizei ist das Opfer nicht ansprechbar, so dass die eingesetzten Beamten vor Ort Erste Hilfe leisten. Der Mann wird anschließend durch die ebenfalls alarmierten Rettungskräfte ins Krankenhaus verbracht. Da sich der Täter weiterhin aggressiv verhält, wird er dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt.

Emden - Diebstahl von Damenschmuck

Im Zeitraum zwischen dem 21. und 27. Dezember dringen unbekannte Täter mittels Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Einfamilienhaus im Emder Stadtteil Harsweg ein. Nach Betreten und Durchsuchen der Räumlichkeiten kann Damenschmuck mit einem Geldwert im mittleren dreistelligen Bereich aufgefunden werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

i.A. Karsjens, PHK

Dienstschichtleiter

Telefon: 0491-97690 215

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell