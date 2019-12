Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 27.12.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Nötigung im Straßenverkehr ++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ++ Verkehrsunfälle - Zeugen gesucht! (2) ++ Sachbeschädigung durch Graffiti ++

Bunde / A 31 - Nötigung im Straßenverkehr

Bunde / A 31 - Am Donnerstag kam es gegen 17:45 Uhr auf der Autobahn 31 zwischen der Anschlussstelle Bunde und dem Emstunnel in Fahrtrichtung Emden zu einer Nötigung im Straßenverkehr durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 40-jähriger Mann aus Erfurt mit seiner Beifahrerin in seinem Pkw Mercedes die A 31 in Richtung Emden auf dem Überholfahrstreifen. Als er beabsichtigte, einen langsamer fahrenden Pkw und Lkw auf dem Hauptfahrstreifen zu überholen, scherte der unbekannte Fahrer des Pkw auf den Überholfahrstreifen aus, sodass der Erfurter zum starken Abbremsen gezwungen wurde. Nur hierdurch konnte ein Unfall verhindert werden. Nachdem der Pkw den Lkw überholte beabsichtigte der Erfurter erneut, den langsam fahrenden Pkw zu überholen. Auf gleicher Höhe der Fahrzeuge drängte der unbekannte Pkw-Fahrer den Erfurter erneut zur Seite, sodass dieser den Überholvorgang abbrechen musste, um nicht mit der Mittelschutzplanke zu kollidieren. Im Anschluss gelang der Überholvorgang. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer überholte ebenfalls erneut und bremste den Erfurter ein weiteres Mal stark aus. Nachdem der 40-jährige den unbekannten Fahrer des Pkw ein letztes Mal überholte, schaltete dieser das Fernlicht dauerhaft ein und blendete den 40-jährigen hierdurch, bis er die A 31 an der Anschlussstelle Leer-West (Emstunnel) verließ. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Fahrer eines Pkw Mercedes mit niederländischem Kennzeichen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Leer - Bereits am Montagmittag kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Heisfelder Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 60-jähriger Leeraner mit seinem Pkw VW die Heisfelder Straße in Richtung Innenstadt, als er am Fußgängerüberweg an der Ubbo-Emmius-Straße eine bislang unbekannte Radfahrerin übersah, welche den Überweg fahrenderweise überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin stürzte. Der 60-jährige half der Frau auf, woraufhin diese ihre Fahrt fortsetzte, ohne sich um einen Austausch der Personalien hinsichtlich einer Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Verkehrsunfälle - Zeugen gesucht!

Emden - Bereits am Montagmorgen kam es in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:40 Uhr auf einem Parkplatz in der Fritz-Reuter-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw BMW an der Fahrerseite beschädigte. Er entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Ebenfalls am Montagmorgen beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 11:00 Uhr ein Wohnmobil, welches durch eine 54-jährige Frau aus Dellfeld geführt wurde. Die Frau befuhr die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Brückstraße, als ihr ein schwarzer SUV entgegenkam und die Außenspiegel der Fahrzeuge aufeinandertrafen. Der Spiegel des Wohnmobils wurde beschädigt. Der Fahrer des SUV setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen oder Hinweisgeber werde um Kontaktaufnahme gebeten.

Weener - Sachbeschädigung durch Graffiti

Weener - In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen beschädigten bislang unbekannte Täter die Hauswände von zwei Häusern in der Süderstraße durch Graffiti. Hierfür nutzten sie in beiden Fällen eine schwarze Sprühfarbe. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Dienstschichtleiter

Telefon: (0491) 97690-212

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell