POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leeer/Emden für Donnerstag, 26.12.2019

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leeer/Emden für Donnerstag, 26.12.2019

++ Gewalttätiger Übergriff ++ Haftbefehle vollstreckt ++ Brand eines Fahrgastunterstandes ++

Detern - Gewalttätiger Übergriff

Detern - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 00:55 Uhr, teilte ein 67-jähriger Mann der Polizei mit, dass er soeben von drei ihm unbekannten männlichen Personen an seiner Haustür in der Alten Heerstraße überfallen worden sei. Ersten Erkenntnissen zufolge klingelten die Personen mehrfach bei dem Mann, woraufhin dieser die Tür öffnete. Unvermittelt stießen die Täter den Mann in den Hausflur und wurden ihm gegenüber unter Anwendung körperlicher Gewalt übergriffig. Einer der Täter soll bei dem Übergriff mit einem länglichen Gegenstand auf den Mann eingeschlagen haben. Die Täter ergriffen in unbekannte Richtung die Flucht, wobei sie womöglich ein Mobiltelefon ihres Opfers mitnahmen. Der 67-Jährige erlitt durch den Vorfall Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst schließlich in ein Krankhaus verbracht. Eine umgehend durch Polizeikräfte eingeleitete Fahndung im Nahbereich führte nicht zum Ergreifen der Täter. Einer ersten Beschreibung nach sollen sie bei der Tatausführung maskiert gewesen sein. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Haftbefehle vollstreckt

Weener - Eine 24-jährige Frau und einen 29-jährigen Mann aus Weener verhafteten Polizeibeamte gestern gegen 05:30 Uhr, nachdem sie zunächst zu einem einfachen Diebstahl gerufen wurden. Ein 54-jähriger Weeneraner wurde von seinem Bekannten, nämlich dem 29-Jährigen, bestohlen. Der 29-Jährige hatte dem 54-Jährigen nach Streitigkeiten eine dreistellige Bargeldsumme entwendet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten den 29-Jährigen in Begleitung der 24-jährigen Frau fest. Bei der Personalienüberprüfung stellte sich heraus, dass gegen beide jeweils ein Haftbefehl vorlag. Beide waren wegen Straftaten jeweils zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Weil sie diese nicht bezahlt hatten, war eine Ersatzfreiheitsstrafe angeordnet worden, die sie nun in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen.

Rhauderfehn - Brand eines Fahrgastunterstandes

Rhauderfehn - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 00:55 Uhr, wurden Kräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem Brand an einem Fahrgastunterstand in der Westwieke gerufen. Der Unterstand wurde durch das Feuer beschädigt. Die Ermittlung der Schadenshöhe steht noch aus. Da es in der Vergangenheit bereits des Öfteren zu Beschädigungen durch Feuer an dem Unterstand gekommen war, ist ein vorsätzliches Inbrandsetzen nicht auszuschließen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

