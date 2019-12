Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden am Dienstag, 24.12.2019

Leer (ots)

++ E-Scooter ohne Versicherung ++ Küchenbrand ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Ladendiebstahl ++ Zigarettenautomat angegangen ++

Leer - E-Scooter ohne Versicherung- Am gestrigen Montagvormittag gegen 10 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Georgstraße einen 39 jährigen Leeraner, der einen E-Scooter zur Fortbewegung auf dem Gehweg nutzte. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass für dieses Elektrokleinfahrzeug keine erforderliche Versicherung vorlag. Die Weiterfahrt musste untersagt werden und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rhauderfehn- Küchenbrand- Gestern Mittag gegen 13:30 Uhr kam es im Buchweizenkamp zu einem Küchenbrand. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei zur Brandursache, geriet ein Topf mit heißen Fett in Brand. Durch Rauchgase wurde ein 51 jähriger Mann aus Rhauderfehn leicht verletzt und zur Versorgung in ein Leeraner Krankenhaus gefahren. Durch die Hitzeentwicklung entstand ein leichter Gebäudeschaden in der Küche der 47jährigen Wohnungsinhaberin. Neben der Feuerwehr Rhauderfehn war auch ein Notfalltechniker der EWE an der Einsatzstelle.

Hesel- Fahren unter Drogeneinfluss- Gestern Nachmittag gegen 16:40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Stiekelkamper Straße einen Pkw VW Lupo. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die 19 jährige Fahrerin mit Wohnsitz in Schwerinsdorf unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobe war erforderlich und die Weiterfahrt wurde umgehend untersagt. Gegen die junge Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden- Ladendiebstahl - Am späten gestrigen Nachmittag kam es in einer Parfümerie in der Straße Zwischen beiden Sielen zu einem Ladendiebstahl. Nach Ermittlungen der Polizei entwendete eine männliche Person ein Parfüm im Wert von 90 Euro aus der Auslage und verließ das Ladengeschäft. Die Tat wurde von einem Polizeibeamten in seiner Freizeit beobachtet und an das Polizeikommissariat Emden gemeldet. Nachfolgend wurde der Ladendieb in der Straße Am Hinter Tief von einer Streifenwagenbesatzung vorläufig festgenommen und der Wache zugeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 37 jährige Mann, mit derzeit nicht bekanntem Wohnsitz, die Dienststelle verlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Emden- Zigarettenautomat angegangen - Vermutlich in der vergangenen Nacht beschädigte ein oder mehrere Täter einen Zigarettenautomaten in der Lise-Meitner-Straße. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Automat gewaltsam geöffnet. Der oder die Täter konnten eine derzeit nicht näher bekannte kleine Menge an Zigarettenpackungen entwenden. Am Zigarettenautomaten entstand ein erheblicher Schaden. Die Funktionsfähigkeit ist nicht mehr gegeben. Die Polizei nahm vor Ort die Ermittlungen auf und führte eine umfangreiche Spurensuche durch. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

