Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden am 21.12.2019

Leer (ots)

++ Verdacht von Fotoaufnahmen ++ Trunkenheitsfahrt ++ Pkw aufgebrochen ++ Zigarettenautomat angegangen ++

Leer- Verdacht von Fotoaufnahmen- Am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr wandte sich eine 56 jährige Leeranerin zunächst an das Personal im Schwimmbad Plytje im Burfehner Weg und gab an, dass sie vermutlich in der Umkleidekabine fotografiert wurde. Gegenüber der Polizei wurde dann bekannt, dass eine lebensältere männliche Person vermutlich aus einer angrenzenden Umkleidekabine heraus, mittels eine Teleskopkamera, in die Umkleidekabine der Frau fotografierte oder filmte, als diese im Beisein ihrer beiden Kinder im Alter von 5 Jahren und 20 Monaten die Kabine nutzte. Erste Ermittlungen der Polizei im Schwimmbad führten nicht zur Feststellung einer tatverdächtigen Person. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei in Leer bittet in dieser Sache um etwaige Hinweise.

Emden- Trunkenheitsfahrt- In den frühen Morgenstunden, gegen 04:35 Uhr, am heutigen Samstag bemerkten Polizeibeamte die auffällige Fahrweise von einem Pkw Mazda in der Larrelter Straße. Bei der Verkehrskontrolle vom 29 jährigen Fahrer, mit Wohnsitz in der Krummhörn, wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Eine Blutentnahme war unumgänglich und der Führerschein wurde unverzüglich sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Emden- Pkw aufgebrochen- Am gestrigen Freitag in der Zeit von 17:40 Uhr bis 18:15 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Täter die Seitenscheibe von einem parkenden Pkw Opel in der Straße Kalkwarf. Im Anschluss wurde aus Pkw eine Damenhandtasche entwendet. Die Polizei führte am tatbetroffenen Fahrzeug eine Spurensuche durch und leitete ein Strafverfahren ein.

Emden- Zigarettenautomat angegangen- Am heutigen Samstagmorgen gegen 07:20 Uhr versuchten derzeit unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Uphuser Straße gewaltsam zu öffnen. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den Vorfall und wählte umgehend den Notruf der Polizei. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten zwei junge Männer jeweils mit einem Fahrrad vom Tatort in Richtung Johannes Calvin Straße. Ermittlungen ergaben, dass durch die Tathandlung keine Zigaretten entwendet wurden. Am Automaten entstand ein nicht unerheblicher Schaden. Die Polizei führte am tatbetroffenen Zigarettenautomaten eine umfangreiche Spurensuche durch und leitete ein Strafverfahren ein. Hinweise in dieser Sache bitte an die Polizei in Emden oder Leer.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter: Polizei Leer 0491-976900 Polizei Emden 04921-8910 Autobahnpolizei Leer 0491-929250 Polizeistation Borkum 04922-91860 Polizeistation Bunde 04953-339 Polizeistation Filsum 04957-334 Polizeistation Hesel 04950-1214 Polizeistation Jemgum 04958-298 Polizeistation Moormerland 04954-89381110 Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751 Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230 Polizeistation Uplengen 04956-1239 Polizeistation Weener 04951-913110 Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Dienstschichtleiter

Telefon: 0491-97690 212

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell