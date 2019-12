POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 20.12.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Diebstahl aus Pkw ++ Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ++ Verkehrsunfall - Zeugen gesucht! ++ Diebstahl eines Anhängers - Zeugen gesucht! ++

Weener - Diebstahl aus Pkw

Weener - In der Zeit von 20:20 Uhr bis 20:30 Uhr kam es am Donnerstagabend in der Mühlenstraße zu einem Diebstahl eines Smartphones und einer Geldbörse aus einem Pkw. Ersten Erkenntnissen zufolge schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheibe der Beifahrerseite eines Pkw Opel mit einem Pflasterstein ein. Im Anschluss entwendete er die Geldbörse und das Smartphone und flüchtete fußläufig entlang der Bahnschienen in Richtung Süderstraße geflüchtet. Der Mann wird auf ein Alter von ca. 25 Jahren geschätzt. Zur Tatzeit war er mit einer dunklen Hose und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Auffällig war das Mitführen einer Taschenlampe, welche auch bei der fußläufigen Flucht eingeschaltet war. Zeugen oder Hinweisgeber in dieser Sache werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Leer - Am Donnerstagmittag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei einen 50-jährigen Fahrer eines Pkw Renault, welcher zuvor die A 31 in Richtung Bottrop befuhr. Während der Kontrolle ergab sich für die eingesetzten Beamten der Verdacht, dass der Mann aus Hamburg unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. In der Folge wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt.

Leer - Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Leer - Bereits in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen kam es in der Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein an einer Gebäudefassade befindliches Werbeschild eines örtlichen Modegeschäfts beschädigt wurde. Der Unfallverursacher, bei dem es sich mutmaßlich um ein hohes Fahrzeug handelte, entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Diebstahl eines Anhängers

Leer - Bereits am Freitag, den 15.11.2019, wurde ein im Windelkampsweg abgestellter und beladener Pkw-Anhänger entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen doppelachsigen Anhänger der Marke BÖCKMANN. Die Ermittlungen ergaben, dass der Anhänger um 20:45 Uhr durch unbekannte Täter mit einem dunklen Pkw entwendet wurde. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Verbleib des Anhängers geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

