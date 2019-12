Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 18.12.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Auseinandersetzung mit Hund ++ Brandermittlung ++ Verkehrsunfall ++

Emden - Auseinandersetzung mit Hund

Emden - Am gestrigen Abend, gegen 23:45 Uhr, kam es in der Heinrich-von-Kleist-Straße zu einem Vorfall zwischen einem Hund und einer 28-jährigen Frau. Die Frau aus Emden hatte sich vor ihrem Haus mit ihrem eigenen Hund aufgehalten. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam ein nicht angeleinter, kleiner Mischlingshund auf den Hund der 28-jährigen zu und zeigte sich aggressiv. Als die Emderin eingreifen wollte, verletzte der Mischlingshund sie am Unterarm. Der Besitzer des Hundes entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne weitere Maßnahmen zu treffen. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der örtlichen Polizei gebeten.

Emden - Brandermittlung

Emden - Am gestrigen Abend, gegen 22:37 Uhr, wurde Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zu einem Zimmerbrand in der Nesserlander Straße gerufen. Aus der betroffenen Wohnung, die zum Zeitpunkt des Brandes nicht vermietet war, stieg Rauch hervor. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass kein Gebäudeschaden entstanden ist. Unterdessen wurden die anliegenden Wohnungen evakuiert. Durch die Rauchentwicklung wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Hesel - Verkehrsunfall

Hesel - Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 17:35 Uhr auf der Auricher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 60-jährige Fahrradfahrerin aus Holtland verletzt wurde. Nachdem eine 63-jährige Frau aus Aurich mit ihrem Pkw Volvo aus der Stikelkamper Straße nach links in die Auricher Straße abgebogen war, übersah sie die Holtländerin, die zu diesem Zeitpunkt die Straße an einer Lichtzeichenanlage für Fuß-und Radfahrer überquerte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht wurde. Sowohl der Pkw als auch das Fahrrad wurden durch den Zusammenstoß beschädigt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Emden 04921-8910

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Heike Rogner

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell