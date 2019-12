Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 17.12.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Brand von Unrat ++ Brand eines leerstehenden Gebäudes ++ Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer ++ Verkehrsunfall - Zeugen gesucht! ++ Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht! ++

Leer - Brand von Unrat

Leer - Am Montagabend wurden Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr gegen 20:30 Uhr zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude in der Augustenstraße entsandt. Ersten Erkenntnissen zufolge stellten Anwohner eine Rauchentwicklung in dem Gebäude fest und informierten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr stellte im Inneren des Objektes eine starke Rauchentwicklung sowie einen kleinen Brand von Unrat fest. Zudem trafen die Feuerwehrkräfte im Inneren des Objekts auf einen alkoholisierten 44-jährigen Mann aus Leer. Dieser wurde aus dem Gebäude geführt und zur weiteren Klärung des Sachverhaltes der Polizeidienststelle in Leer zugeführt. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand kein Gebäudeschaden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uplengen - Brand eines leerstehenden Gebäudes

Uplengen - In der Nacht zum Dienstag kam es gegen 01:15 Uhr zu einem Brand eines leerstehenden ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäudes in der Kanalseitenstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkten Zeugen eine starke Rauchentwicklung an dem Objekt. Als Rettungskräfte der Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand. An dem Gebäude entstand ein Gesamtschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Weener - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Weener - Am Montagnachmittag ereignete sich gegen 16:00 Uhr ein Verkehrsunfall an einem Kreisverkehr in der Kommerzienrat-Hesse-Straße, bei dem ein 66-jähriger Fahrer eines Pedelec schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 49-jähriger Mann aus Bulgarien mit seinem Sattelzug die B 436 aus Richtung Leer kommend in Richtung Bunde. Bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr übersah er den bevorrechtigten 66-jährigen Mann aus Weener. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Fahrer des Pedelecs schwer verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Uplengen - Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Uplengen - In der Zeit von 09:00 Uhr bis 14:30 Uhr kam es in der Höststraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw VW am Heck beschädigt wurde. Der VW stand auf einem Parkstreifen geparkt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Wagen und entfernte sich um Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht!

Leer - Bereits am Sonntag kam es gegen 04:00 Uhr im Windelkampsweg, vor einer dortigen Diskothek, zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Die Geschädigte wollte ihren Mann von einer dortigen Feier abholen, als drei bislang unbekannte männliche Personen auf ihren Pkw zukamen und zunächst gegen die Scheibe des Pkw schlugen. Im Anschluss gingen sie mehrfach um das Fahrzeug herum und entfernten sich dann. Am nächsten Tag wurde durch die Geschädigte festgestellt, dass der Fahrzeuglack zerkratzt war. Am Pkw Skoda entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber in dieser Sache werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Tim Tecklenborg

Telefon: (0491) 97690-114

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell