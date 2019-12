Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 15.12.2019

Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl von Bargeld ++ Diebstahl von Modeschmuck ++ ++ Schmuckdiebstahl ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis (3) ++

Rhauderfehn - Diebstahl von Bargeld

Am Samstag, im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 24:00 Uhr, dringen aktuell unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der 3. Südwieke ein. Mehrere Räume des Gebäudes werden durchsucht. Im Anschluss verlassen der oder die Täter mit dem erlangten Diebesgut, Bargeld im dreistelligen Bereich, den Tatort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert.

Emden - Diebstahl von Modeschmuck

Bereits am Freitag, in der Zeit zwischen 08:30 Uhr bis 23:00 Uhr, verschafft sich ein unbekannter Täter widerrechtlich Zugang in ein Einfamilienhaus im Veilchenpfad. Zu diesem Zweck wird eine Fensterscheibe zerstört. Nach Durchsuchung der Räumlichkeiten werden eine Brille sowie Modeschmuck entwendet. Im Rahmen der Tatortaufnahme findet die Polizei auswertbare Spuren vor. Diese werden gesichert.

Emden - Schmuckdiebstahl

Am Samstag betreten aktuell unbekannte Täter zwischen 14:40 Uhr und 19:30 Uhr ein Einfamilienhaus in der Saarbrücker Straße. Über das Grundstück der geschädigten Hauseigentümer gelangt man an eine Terrassentür, welche unter Gewaltanwendung geöffnet wird. Im Gebäudeinneren werden etliche Schränke und Behältnisse durchwühlt. Schließlich verlassen der oder die Täter das Haus mit Schmuckgegenständen mit noch zu ermittelndem Wert. Auch in diesem Fall werden Spuren gesichert, die zur Aufklärung der Tat und zur Ermittlung der Täter dienlich sind.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagmittag, gegen 13:00 Uhr, befährt ein 26-jähriger Emder mit seinem PKW VW Golf die Geibelstraße. Dort wird er durch eine Polizeistreife zwecks allgemeiner Verkehrskontrolle angehalten. Bei der Kontrolle wird festgestellt, dass der Emder nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wird untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Westoverledingen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird gegen 03:30 Uhr der Fahrzeugführer eines PKW Opel in der Lindenstraße kontrolliert. Der aus Westoverledingen stammende 18-jährige Mann ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wird die Weiterfahrt untersagt. Außerdem muss er sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ebenfalls in der Nacht zum Sonntag wird im Ostersteg der 18-jährige Fahrzeugführer eines PKW Audi angehalten und kontrolliert. Auch der in Moormerland wohnhafte Mann besitzt keine für sein Kraftfahrzeug gültige Fahrerlaubnis. Zur Verhinderung der Weiterfahrt werden seine PKW-Schlüssel sichergestellt. Auch in diesem Fall wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

