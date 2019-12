POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 16.12.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Westoverledingen - Diebstahl aus Einfamilienhaus

Westoverledingen - Ein bislang unbekannter Täter hebelte eine rückwärtige Tür eines Einfamilienhauses in der Straße "Alte Pastorei" auf. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag, 14:30 Uhr und Sonntag, 15:00 Uhr. Unter der Mitnahme von Schmuck flüchtete der Täter unerkannt. Der Tatort wurde aufgenommen und Spuren gesichert. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer/Emden - Verkehrsunfallfluchten Leer - Verkehrsunfallflucht mit entwendetem Pkw

Leer - Am letzten Samstag wurde der Polizei gegen 18:45 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße "Auf den Truben", Ecke Eichendorffstraße gemeldet. Vor Ort konnten die Beamten einen gelben Ford feststellen, der frontal mit einem dortigen Buschwerk zusammengestoßen war. Der Verursacher hatte die Unfallörtlichkeit bereits vor dem Eintreffen der Polizei verlassen. Während der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, der der Ford zuvor von einer Grundstückauffahrt im Logaer Weg entwendet worden war. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte sich der bislang unbekannte Täter Zugang zu dem ungesicherten Ford verschafft und verursachte daraufhin einen Verkehrsunfall. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl des Pkw, dem Unfallhergang oder dem Täter geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Am letzten Donnerstag kam es in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Annenstraße. Auf Höhe einer dortigen Apotheke wurde ein schwarzer Opel Astra Sports Tourer an der Fahrerseite durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der örtlichen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Emden - Am letzten Samstag wurde in der Zeit zwischen 14:10 Uhr und 15:30 Uhr ein blauer Audi, A6 durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Zum Unfallzeitpunkt war der A6 ordnungsgemäß in einer Parklücke in der Faldernstraße in Höhe der Hausnummer 26 geparkt und weist nunmehr Beschädigungen am Heck auf. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

