Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: 61-Jähriger stürzt mit Kleinkraftrad

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, um 08:15 Uhr, fuhr ein 61-jähriger Fahrer eines dreirädrigen Kleinkraftrades (Gladbecker) auf der Josefstraße. Vermutlich aufgrund von Straßenglätte stürzte der Mann und verletzte sich leicht. Er wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. An dem Kleinkraftrad entstand nur sehr geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell