Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Streitigkeit

Aalen (ots)

Oberkochen: Auf stehenden Pkw aufgefahren

Ein 31 Jahre alter Seat-Lenker befuhr am Mittwoch um 12:38 Uhr von Oberkochen kommend die Auffahrt der B 19 in Richtung Aalen. Hierbei übersah er einen am Fahrbahnrand stehenden Pkw, Daimler-Benz eines 73-Jährigen und fuhr auf diesen auf, wodurch beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. An dem Seat war ein wirtschaftlicher Totalschaden von circa 6.000 Euro entstanden, der Sachschaden an dem Daimler wurde auf circa 10.000 Euro beziffert.

Ellenberg: Bundeswehr-Lkw prallt gegen Absicherungsanhänger

An einer Tagesbaustelle auf der A7 bei Ellwangen ist am Mittwochmorgen ein Bundeswehr-Lkw gegen ein Absicherungsanhänger der Autobahnmeisterei geprallt. Der 26 Jahre alte Lkw-Fahrer war um 09:40 Uhr von Ellwangen in Richtung Dinkelsbühl unterwegs, als er nach dem Virngrundtunnel an einer Tagesbaustelle auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte. Hierbei hatte er einen neben sich fahrenden Pkw übersehen und lenkte wieder zurück auf die rechte Fahrbahn wodurch er mit dem dort aufgestellten Absicherungsanhänger zusammenstieß. Durch den Aufprall entstand an dem Bundeswehr-Lkw mit Anhänger ein Sachschaden von circa 9.000 Euro. Der Sachschaden an dem Absicherungsanhänger wurde auf circa 30.000 Euro beziffert.

Ellwangen: Das falsche Geburtstagsgeschenk

Weder ein Geschenk, noch eine Umarmung wollte am Mittwoch eine 27 Jahre alte Frau von ihrer 50 Jahre alten Mutter zum Geburtstag annehmen. Hierbei geriet das Geburtstagskind weiter in Rage und warf im Streit einen Fernseher in der gemeinsamen Wohnung um, wodurch der Bildschirm zu Bruch ging. Nachdem die Tochter weiter außer sich war, wurde gegen 13:00 Uhr vom Familienvater eine Polizeistreife um Hilfe gebeten, welche den Streit zumindest vorübergehend schlichten konnte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell