POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl, Sachbeschädigung und diverse Unfälle

Langenburg: Omnibus vs. PKW

Kurz nach 13:00 Uhr am Dienstag war eine 39-jährige Omnibus-Fahrerin auf der L1036 in Richtung Nesselbach unterwegs. Kurz vor Nesselbach kam der Busfahrerin in einer scharfen Linkskurve ein 63-Jähriger mit seinem BMW entgegen. Im Kurvenbereich touchierten sich die beiden Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden von insgesamt etwa 15.000 Euro entstand.

Crailsheim: Brennende Bücher beschädigen Parkbank

Eine bislang unbekannte Person hat am Dienstagmorgen im Spitalpark auf einer Parkbank mehrere Bücher in Brand gesetzt. Durch das Feuer wurde die Parkbank in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer ging offenbar von selbst aus. An der Parkbank entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Crailsheim: Ohne Führerschein, aber mit Promille am Steuer

Bei einer Verkehrskontrolle in der Reinthalerstraße am Dienstag kurz nach 19:00 Uhr stellen Streifenbeamte fest, dass ein 65 Jahre alter Ford-Lenker unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund einem Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Für eine Blutentnahme wurde der 65-Jährige in eine Klinik verbracht. Ihm droht nun eine Strafanzeige.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfallflucht

Am Dienstagvormittag war ein in der Unterlimpurger Straße abgestellter Mazda von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer bei einem Parkmanöver beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem Mazda entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Schwäbisch Hall-Hessental: Verkehrsunfallflucht

500 Euro Sachschaden hinterließ ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Raiffeisenstraße geparkten PKW der Marke Suzuki.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Schwäbisch Hall: Bus kollidiert mit Ampelanlage

Gegen 15:45 Uhr am Dienstag wollte eine 55 Jahre alte Linienbus-Fahrerin mit ihrem Gefährt an der Einfahrt zur Crailsheimer Straße zurücksetzen. Dabei übersah sie eine dort verbaute Ampelanlage und stieß mit dem Heck des Busses mit dieser zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde eine Scheibe im Bus zerstört. Eine 22-jährige Buspassagierin wurde durch die Glassplitter leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Ein 36 Jahre alter Mercedes Sprinter-Fahrer musste am Dienstag gegen 13:30 Uhr an der Einmündung von der Gaildorferstraße in die Stuttgarter Straße an einer roten Ampel seinen LKW abbremsen. Der 55-jährige Fahrer eines zweiten Sprinters übersah das Bremsmanöver des Vordermanns und fuhr auf diesen auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus PKW

Unbekannte Täter schlugen am Dienstag zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr die Seitenscheibe eines an einem Feldweg an der L22148 geparkten Opel Tigra ein. Anschließend entwendeten sie eine Tasche mit Bargeld, Dokumenten und Wertgegenständen aus dem Fahrzeuginneren.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

