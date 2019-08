Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag,12.08.2019

Aurich/Wittmund (ots)

Zeugenaufruf

Norderney- Am 08.08.19, gegen 23.25 Uhr, kam es auf Norderney in der Mainstraße, in Höhe des Übergangs zum Strand, zu einer Nötigungshandlung. Eine 35-jährige Frau ging zusammen mit ihrem Mann und Kind vom Strand, durch die Dünen, in Richtung Mainstraße. Plötzlich wurde die Frau von einem, ihr unbekannten, Mann festgehalten, dieser konnte sich dann aber unerkannt entfernen. Der Mann wird beschrieben, als ca. 20 - 25 Jahre, 1,80 m - 1,85 m groß, muskulöse Statur, kurze und nach oben gegelte Haare, südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer langen, dunklen Hose und einem dunklen T-Shirt. Wer Angaben zu dem Vorfall machen oder Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten die Polizei zu kontaktieren.

