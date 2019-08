Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau sexuell belästigt

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 25 Jahre alter Mann soll in der Nacht auf Montag (05.08.2019) in der Feinstraße eine 36-jährige Frau unsittlich berührt haben. Der 25-Jährige trat am Montag gegen 00.05 Uhr an die 36-Jährige heran und sprach sie an. Als sie sich abwandte, griff er ihr offensichtlich in den Schritt. Anschließend flüchtete er in die Tübinger Straße. Eine Polizeistreife hatte das Geschehen zufällig beobachtet, die Beamten nahmen den 25-Jährigen vorläufig fest.

