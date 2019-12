Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Bottrop/Waltrop/Gladbeck: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Montag, in der Zeit von 18.30 bis 20.15 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür auf und drangen dann in ein Wohnhaus auf der Straße Winkelsheide ein. Im Haus suchten die Täter nach Wertgegenständen, flüchteten allerdings nach ersten Erkenntnissen ohne Beute.

Unbekannte hebelten in der Nacht zu Dienstag einen Verkaufsstand in der Fußgängerzone auf der Hansastraße auf. Die Täter nahmen Spirituosen, Nutella Gläser und Schokoriegel mit.

Recklinghausen

In der Zeit von Montag, 18.30 Uhr bis Dienstag, 9 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf das Außengelände eines Autohandels an der Philipp-Reis-Staße und stahlen 19 Sätze Autofelgen.

Waltrop

Auf dem Gelände des Industriemuseums an der Straße am Hebewerk brachen unbekannte Täter am Dienstag, in der Zeit von 0 bis 6 Uhr, an einem Cafe, einer Lagerhalle und einem Büro jeweils die Türen auf. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter nichts.

Gladbeck

In der Nacht zu Dienstag brachen unbekannte Täter ein Fenster einer wohnung in einem Mehrfamilienhauis an der Lindenstraße auf. Nach ersten Erkenntissen flüchteten die Täter ohne Beute.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

