Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Auto dreht sich auf Brücke

Recklinghausen (ots)

Am Morgen, gegen 07:50 Uhr, fuhr eine 19-jährige aus Waltrop auf dem Stockwieser Damm in Richtung Waltrop. In Höhe einer Brücke (Höhe Lakeside Inn) geriet das Auto ins Schleudern, drehte sich um 180 Grad und prallte gegen eine Leitplanke. Die 19-Jährige verletzte sich leicht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand 6.000 Euro Sachschaden.

