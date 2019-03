Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Sprayer versteckt sich auf der Flucht unter PKW- Festnahme durch Bundespolizei-

Hamburg (ots)

Am 08.03.2019 gegen 03.45 Uhr beobachtete eine Präsenzstreife der Bundespolizei einem Mann (m.26), der einen Bauzaun am Hamburger Hauptbahnhof (Ausgang Glockengießerwall) in Graffitiart besprühte.

Bei Erkennen der Streife flüchtete der Beschuldigte in Richtung "Altmannbrücke". Anschließend versteckte sich der deutsche Staatsangehörige liegend unter einem PKW im Julius-Kobler-Weg und konnte dort von Bundespolizisten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Der Beschuldigte wurde zum Bundespolizeirevier verbracht und erkennungsdienstlich behandelt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen den Mann eingeleitet; nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen musste der Beschuldigte entlassen werden.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Pressesprecher

Rüdiger Carstens

Mobil 0172/4052 741

E-Mail: ruediger.carstens@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

https://twitter.com/bpol_nord



Bundespolizeiinspektion Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell