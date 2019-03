Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Offensichtlicher "Genuss-Dieb" entwendet 59 Packungen "Schweizer Traditionsschokolade"-

Hamburg (ots)

Am 04.03.2019 gegen 08.40 Uhr geriet ein Mann in das Visier einer Streife der Bundespolizei, nachdem dieser fluchtartig einen Supermarkt am Hamburger Hauptbahnhof verließ.

Weiterhin auffällig war, dass die Jacke des 32-Jährigen extrem ausgebeult war...

Nach Ansprache durch die Bundespolizisten gab der Mann unvermittelt an, dass er mehrere Packungen Schokolade entwendet hatte.

"Unter der Jacke kamen dann insgesamt 59 Packungen einer "Schweizer Traditionsschokolade" (Wert rund 100 Euro) zum Vorschein."

Nach eigenen Angaben des Beschuldigten war die zuvor entwendete Schokolade zum eigenen Verzehr gedacht. Das Diebesgut wurde anschließend einem Mitarbeiter des Supermarktes übergeben.

Der "Genuss-Dieb" wurde vor Ort entlassen; ihn erwartet jetzt neben einem Hausverbot in dem Geschäft auch ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

