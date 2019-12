Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Fahrradfahrerin verletzt sich leicht

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 08:30 Uhr, fuhr eine 33-jährige Fahrradfahrerin aus Haltern am See auf der Gildenstraße. Sie führte hinter dem Fahrrad einen Anhänger mit einem 3-jährigen Mädchen mit sich. Als sie in die Straße Im Dahläckern einbiegen wollte stürzte sie und verletzte sich leicht. Sie wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Sachschaden entstand nicht. Nach ersten Erkenntnissen könnte Straßenglätte Ursache für den Unfall gewesen sein.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell