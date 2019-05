Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermeintliche Taschendiebin auf frischer Tat erwischt

Neuss (ots)

Bei der Anprobe neuer Schuhe ließ eine Kundin eines Geschäftes an der Niederstraße nur für wenige Augenblicke ihre Handtasche aus dem Blick. Auf diesen günstigen Moment hatte eine 23-jährige Verdächtige offenbar nur gewartet, um das Portemonnaie der Kundin unbemerkt aus der Tasche zu stehlen. Doch diese bemerkte gerade noch rechtzeitig, was hinter ihrem Rücken vorging. Als sie sich umdrehte, sah sie die vermeintliche Taschendiebin, die bereits ihre Geldbörse in den Händen hielt. Die ertappte 23-Jährige ließ ihre Beute fallen und versuchte, aus dem Ladenlokal zu flüchten. Während es einer mutmaßlichen Komplizin gelang zu entkommen, wurde die 23-Jährige von Angestellten festgehalten bis die Polizei eintraf. Die Ordnungshüter nahmen die Verdächtige, die in Duisburg gemeldet und schon mehrfach mit ähnlichen Taten aufgefallen ist, in Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

Viele Taschendiebe sind professionelle Mehrfachtäter, die mit den Taten ihren Lebensunterhalt bestreiten. Oftmals gehen die Verdächtigen arbeitsteilig vor und entkommen unerkannt. Die Opfer bemerken häufig erst mit erheblichem Zeitverzug, dass sie bestohlen wurden. Beobachtungen durch das Opfer oder Zeugen, wie im vorliegenden Fall, sind eher selten; Täterbeschreibungen die Ausnahme. Prävention ist daher das beste Mittel gegen Taschendiebstahl.

- Halten Sie grundsätzlich ausreichend Abstand zu fremden Personen! - Seien Sie misstrauisch, wenn Fremde auf Sie zukommen und den persönlichen Distanzradius deutlich unterschreiten! - Tragen Sie Wertsachen, wie Handys und Geldbörsen, in verschlossenen Innentaschen! - Lassen Sie Taschen, Rucksäcke oder Einkaufsbeutel nie unbeaufsichtigt.

