Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Raubüberfall auf Spielothek

Zwei Verdächtige in Haft - Nachtragsmeldung

Bühl (ots)

Der schwere Raub am Freitagmorgen (6. September) auf eine Spielothek in der Johannesstraße dürfte vor der Aufklärung stehen. Beamten des Polizeireviers Bühl ist es in der Nacht auf Dienstag gelungen, einen 24 Jahre alten Verdächtigen im Sportweg festzunehmen. Die bis dahin erfolgten Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben dazu geführt, dass der nun Festgenommene bereits im Vorfeld als Tatverdächtiger identifiziert werden konnte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurde gegen den 24-Jährigen sodann ein Haftbefehl erwirkt. Während ihrer Streifenfahrt erkannten die Bühler Polizisten kurz vor 2 Uhr den mit Haftbefehl gesuchten Mann und nahmen ihn kurzerhand fest. Nach einer Richtervorführung am späten Dienstagvormittag beim Amtsgericht Baden-Baden wurde dem 24-Jährigen der bestehende Haftbefehl wegen schweren Raubs eröffnet, sodass er im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Bereits am Freitag ist den Ermittlern der mutmaßliche Fahrer des sichergestellten Fluchtfahrzeugs ins Netz gegangen. Der ebenfalls 24 Jahre alte Mann konnte bei einer Wohnungsdurchsuchung, etwa drei Stunden nach dem Überfall, mit Unterstützung von Spezialkräften festgenommen werden. Nach anfänglichem Leugnen räumte er die Tatbeteiligung ein. Auch gegen ihn wurde im Rahmen einer erfolgten Richterführung am Samstag Haftbefehl erlassen. Er befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt.

Ursprungsmeldung vom 06.09.2019, 13:14 Uhr POL-OG: Bühl - Raubüberfall auf Spielothek / Zeugen gesucht

Bühl Nach einem Überfall auf eine Spielothek in der Johannesstraße am heutigen Freitagmorgen haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt Ermittlungen wegen schweren Raubes eingeleitet. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll ein maskierter Mann das Gebäude kurz nach 7 Uhr betreten und eine Angestellte zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Um seine kriminellen Forderungen zu untermauern, hätte er die Frau hierbei mit einer Pistole bedroht. Anschließend stieg er mit dem erbeuteten Bargeld in einen Pkw und soll mit einem am Steuer des Wagens wartenden Komplizen davongefahren sein. Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen waren Beamte der umliegenden Polizeireviere Bühl, Achern/Oberkirch, Baden-Baden und Rastatt, die Polizeihundeführerstaffel sowie mehrere Besatzungen der Kriminalpolizei im Einsatz. Die Fahndungsmaßnahmen wurden zudem durch einen Polizeihubschrauber unterstützt.

Dank ersten Zeugenhinweisen wurde im Verlauf des Morgens ein grauer Mercedes mit Bühler Zulassung in Bühlertal aufgefunden und sichergestellt. Bei dem Auto könnte es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand möglicherweise um das Tatfahrzeug handeln. Die Kriminalpolizei ist nun auf der dringenden Suche nach weiteren Zeugen. Wer hat den Pkw im Verlauf des Freitagmorgens zwischen Bühl und Bühlertal gesehen? Wer kann Hinweise zu im Mercedes befindlichen Personen geben? Der noch unbekannte Täter wird als etwa 170 Zentimeter groß, stämmig und zwischen 20 und 30 Jahre alt beschrieben. Er soll mit einer weißen Maske, einem gelben T-Shirt mit Kapuze und einer dunklen Hose bekleidet gewesen sein. Außerdem trug er einen schwarzen Rucksack bei sich.

Die Ermittler bitten unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme.

