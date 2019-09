Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Automaten geleert

Kehl (ots)

Bei einem Einbruch in eine Gaststätte in der Hafenstraße richteten Unbekannte einen Sach- und Diebstahlsschaden im vierstelligen Bereich an. Im Zeitraum zwischen Montagfrüh, 2 Uhr und Dienstagabend, 19 Uhr waren die Langfinger über ein Fenster in die Räumlichkeiten eingedrungen und machten sich im Anschluss an drei Spielautomaten zu schaffen. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

