Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Radfahrerin stürzt auf glatter Straße

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, um 08:15 Uhr, fuhr eine 34-jährige Fahrradfahrerin aus Castrop-Rauxel auf der Wilhelmstraße. Als sie nach links in die Grutholzstraße einbiegen wollte, stürzte sie und verletzte sich leicht. Nach ersten Erkenntnissen könnte Straßenglätte Ursache für den Unfall sein. Die 34-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand kein Sachschaden.

