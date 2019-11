Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Fahrer eines schwarzen Mini Clubman gesucht

Emmerich-Elten (ots)

Am Dienstag (26. November 2019) gegen 12:55 Uhr hielt eine 62-Jährige mit ihrem blauen Ford Focus am Straßenrand der Schmidstraße. Sie saß noch im Fahrzeug, als plötzlich ein schwarzer Mini Kombi - vermutlich ein Clubman - mit niederländischem Kennzeichen an ihrem Auto vorbeifuhr und mit seinem rechten Außenspiegel ihren linken Spiegel touchierte. Dabei entstand ein Schaden an dem Spiegel des Ford. Die 62-Jährige stieg noch aus und versuchte, den Fahrer des Mini auf sich aufmerksam zu machen. Doch dieser setzte seine Fahrt in Richtung Beeker Straße fort, ohne anzuhalten. Der Fahrer oder eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Emmerich unter 02822 7830 in Verbindung zu setzen. (cs)

