POL-LB: Renningen: Brand in Werkhalle; Sindelfingen: Auto aufgebrochen

Renningen: Brand in Werkhalle

Ein hoher Sachschaden entstand am Donnerstagabend bei einem Brand in einer Firmenwerkhalle in der Industriestraße in Renningen. Kurz nach 22.00 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem die Freiwillige Feuerwehr Renningen, die sich mit 31 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort befand, das Feuer bereits gelöscht hatte. Mutmaßlich hatte aufgrund eines technischen Defekts eine Fräsmaschine zu brennen begonnen. Eine darüber angebrachte Filteranlage fing hierauf ebenfalls Feuer. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Anschließend wurde die Werkhalle, in der sich zum Brandausbruchszeitpunkt keine Personen befanden, maschinell belüftet. Der Sachschaden wurde auf eine etwa siebenstellige Summe geschätzt.

Sindelfingen: Auto aufgebrochen

Auf einen Geldbeutel, der auf dem Beifahrersitz lag, hatte es ein Dieb abgesehen, der am Donnerstag zwischen 21.45 Uhr und 22.50 Uhr in der Straße "Am Hirnach" in Sindelfingen ein Auto aufbrach. Der Mercedes stand auf Höhe eines Baumarkts. Der Täter schlug die Scheibe der Beifahrerseite ein und entwendete den Geldbeutel, in dem sich eine dreistellige Bargeldsumme sowie verschiedene persönliche Dokumente befanden. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, in Verbindung zu setzen

