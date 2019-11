Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Straelen (ots)

Mit schweren Verletzungen mussten die Insassen zweier unfallbeteiligter Pkw am Dienstagabend, 26.11.2019, in das Krankenhaus gebracht werden. Gegen 17.30 Uhr befuhr eine 64-jährige Autofahrerin aus Niederkrüchten die Leuther Landstraße im Ortsteil Herongen in Richtung Kaldenkirchen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit dem Wagen eines 54 Jahre alten Autofahrers aus Kalkar zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in einer Böschung zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Bundesstraße 221 musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr ab. (SI)

