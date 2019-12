Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick, Castrop-Rauxel: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Oer-Erkenschwick

Am Montagnachmittag (15:15 Uhr bis 15:45 Uhr) beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten roten Ford Mondeo an der Straße Im Buschkamp. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von geschätzt 4.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Castrop-Rauxel

Am Montag, gegen 14:15 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel auf der Stahlbaustraße. In Höhe der abknickenden Vorfahrtsstraße (Merklinder Straße) musste er hinter einem Sattelzug halten. Der unbekannte Fahrer setzte zurück und stieß gegen das Auto des 23-Jährigen. Anschließend wendete der Lkw-Fahrer und fuhr in nördlicher Richtung auf der Stahlbaustraße weg. Der 23-Jährige konnte lediglich angeben, dass es sich um einen grauen Auflieger handelte. Der Sachschaden beträgt ca. 3.500 Euro.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111.

