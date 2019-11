Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

-- Konstanz

Nötigung - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, die am heutigen Mittwoch gegen 09.30 Uhr in der Straße "Obere Laube" eine Nötigung im Straßenverkehr beobachtet haben. Eine 35-jährige Radfahrerin befuhr mit ihrem Fahrradgespann, im Anhänger saß ein Kleinkind, die "Obere Laube" in Richtung Bodanstraße. Als sie nach links in die Bodanstraße abbiegen wollte, wurde sie von einem Autofahrer, der hinter ihr fuhr, mehrfach durch Hupen und dichtes Auffahren genötigt, Platz zu machen und zur Seite zu fahren. Im engen Kurvenbereich überholte der ältere Fahrer dann das Gespann. Neben ihm im Pkw soll eine etwa gleichaltrige Frau gesessen haben. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Allensbach

Verkehrsunfallflucht

Ein 74-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz befuhr am Dienstag gegen 12.10 Uhr die B 33 auf der linken Fahrspur in Richtung Konstanz. Kurz vor dem Ausbauende wollte er auf den rechten Fahrstreifen wechseln, als sich nach seinen Angaben von hinten ein Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit näherte. Um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden, blieb der Senior auf der rechten Fahrspur und kollidierte mit mehreren Warnbaken. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden von über 1.000 Euro. Der unbekannte Pkw-Lenker fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Ein hinzukommender unbekannter Fahrer eines Lkw hielt an, um eine auf der Fahrbahn liegende Warnbake zu beseitigen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher, dessen Fahrzeug eine Schweizer Zulassung gehabt haben soll, geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, in Verbindung zu setzen. Besonders der hinzugekommene Lkw-Fahrer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Singen

Arbeitsunfall

Mit schweren Verletzungen musste ein 41-jähriger Arbeiter am Montag gegen 15.45 Uhr vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Verletzte wollte auf einer Baustelle in der Hegaustraße von einer Hebebühne steigen und stürzte aus bislang ungeklärter Ursache von der Bühne. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

Singen

Verkehrsunfall

Rund 13.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 10.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittel- und Warenhauses in der Georg-Fischer-Straße. Ein 30-jähriger Pkw-Lenker fuhr geradeaus auf die Ausfahrt des Parkplatzes zu, während eine 32-jährige Autofahrerin von rechts in Richtung Ausfahrt unterwegs war. Durch den Verlauf der eingezeichneten Wege auf dem Parkplatz kommt es hier zu einer Kreuzung. In diesem Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Beide Autofahrer gaben an, dass die Sicht durch andere parkende Pkw stark eingeschränkt war, diese waren jedoch zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Missachtung der Vorfahrt

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 13.000 Euro hat sich am Dienstag gegen 12.30 Uhr im Kreisverkehr Waldeckstraße / Friedinger Straße ereignet, als ein 19-jähriger Pkw-Lenker von der Waldeckstraße kommend in den Kreisverkehr einfuhr. Hierbei übersah er eine bereits im Kreisverkehr fahrende, von der Friedinger Straße kommende, 37-jährige Autofahrerin. Durch die Kollision war der Pkw der Frau nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Singen

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte am Dienstag zwischen 14.45 Uhr und 16.00 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Straße "Lindenhain" abgestellten Skoda. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu informieren.

Engen

Wohnungseinbruch

Über ein Fenster drang ein unbekannter Täter zwischen Montag, 07.45 Uhr, und Dienstag, 07.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Anselfinger Straße ein. Im Innern durchsuchte der Unbekannte sämtliche Schränke und Schubladen. Ob der Täter etwas entwendet hat, bedarf weiterer Abklärungen.

Stockach

Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte vermutlich bei der Vorbeifahrt die Dachrinne, den Holzfirst sowie mehrere Ziegel eines Hausdaches in der Steigstraße. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

