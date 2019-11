Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

--

Sigmaringen

Windschutzscheibe eingeschlagen

Ein unbekannter Täter schlug am Montag zwischen 19.45 Uhr und 22 Uhr auf dem Parkplatz der Geschwister-Scholl-Schule einen Mülleimer gegen die Frontscheibe eines dort geparkten Pkw. Hierdurch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, in Verbindung zu setzen.

Gammertingen

Sachbeschädigung

Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Freitag, 22 Uhr, bis Samstag, 01.30 Uhr, im Jugendzentrum eine Tischtennisplatte und ein Billiard-Kö und verursachten Sachschaden von rund 500 Euro. An dem Abend fand im Jugendhaus zwar eine Party statt, die Anwesenden kannten jedoch keinen der Täter. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574/921687, zu informieren.

Gammertingen

Versuchte Brandstiftung

Ein unbekannter Täter warf am Montag gegen 17 Uhr in der Bahnhofstraße eine brennende Klopapierrolle in das Toilettengebäude des Busbahnhofs. Da die Rolle in ein metallisches Waschbecken fiel, erlosch das Feuer von selbst und es entstand geringer Sachschaden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574/921687, in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum von Samstag, 23 Uhr, bis Sonntag, 02.30 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkplatz gegenüber der Diskothek "Mausefalle" abgestellten Skoda. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu wenden.

Bad Saulgau

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Weil ein 48-jähriger Autofahrer am Montag gegen 10.30 Uhr in der Josef-Bautz-Straße während der Fahrt telefonierte, wurde er durch Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau angehalten und kontrolliert. Hierbei stellten sie fest, dass dem Mann erst vor ein paar Tagen die Fahrerlaubnis entzogen wurde und er seitdem nicht mehr berechtigt ist, fahrerlaubnispflichtige Fahrzeuge zu führen. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss er sich nun verantworten.

Kratzer, Tel. 07531 995-1016

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995 -0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell