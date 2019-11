Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Alkoholisierter Randalierer eingesperrt

Bocholt (ots)

Am Sonntag randalierte ein 36-jähriger Gescheraner gegen 13:55 Uhr am Krankenhaus und pöbelte im Bereich der Bushaltestelle Passanten an. Polizeibeamte stellten fest, dass der Randalierer deutlich unter Alkoholeinfluss (vermutlich mehr als 3,5 Promille) stand. Da er einem Platzverweis nicht nachkam, verbrachte er die nächsten Stunden in einer Polizeizelle.

