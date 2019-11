Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch in die Turnhalle der Clemens-Dülmer-Schule

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Samstag versuchten unbekannte Täter vergeblich, die Eingangstür der Turnhalle der Clemens-Dülmer-Schule aufzuhebeln. Dies gelang ihnen jedoch nicht, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro entstand. Zeugen werden gebeten, sich an die Kripo Bocholt (02871) 2990 zu wenden.

