Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher flüchtet mit Rollator

Bocholt (ots)

Am Donnerstagmorgen beobachtete eine Zeugin gegen 05:30 Uhr einen Einbrecher, der sich an der Eingangstür eines Wellness-Studios an der Kreuzstraße zu schaffen machte. Da er sich vermutlich durch die Zeugin entdeckt fühlte, flüchtete er. Bei dem Täter soll es sich um einen circa 180 cm großen, schwarz gekleideten Mann mittleren Alters (40-50 Jahre alt) handeln. Ein markantes Merkmal des Täters ist das Mitführen eines Rollators. Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat Bocholt (02871) 2990 zu wenden.

