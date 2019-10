Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) Anhänger löst sich während der Fahrt vom PKW

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Ein 63-jähriger Mann befuhr am 08.10.2019, gegen 17:45 Uhr, mit seinem PKW samt Anhänger die Pommernstraße in Richtung Kantstraße. Beim Abbiegen in die Kantstraße löste sich der Anhänger vom Zugfahrzeug, sodass dieser gegen ein geparktes Fahrzeug stieß. An dem geparkten PKW entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell