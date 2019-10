Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal- Verkehrsunfallflucht Welschgasse

Frankenthal (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Wenden das Rolltor einer Tiefgarage in der Welschgasse in Frankenthal und flüchtete anschließend unerkannt von der Unfallstelle. Am Rolltor entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Die Polizei sucht daher dringend Zeugen des Unfalles. Der Unfall ereignete sich am 08.10.19 zwischen 14:00 und 15:00 Uhr.

