Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Fahrraddiebstahl

Frankenthal (ots)

Unbekannte Täter entwenden am 07.10.19 zwischen 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr ein in der Hanns-Fay-Straße abgestelltes Herren-Crossrad der Marke Univega Terrono in rot/schwarz. Das Fahrrad war mittels Fahrradschloss an einem Fahrradständer abgeschlossen und hat einen Wert von ca. 650 Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalles.

