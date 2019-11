Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldung aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

--

Stockach

Auffahrunfall

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 3.000 Euro ereignete sich am Montagmorgen gegen 06.45 Uhr beim ZG-Kreisverkehr in der Meßkircher Straße. Ein 38-jähriger Pkw-Lenker fuhr vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit auf das Fahrzeugheck eines vorausfahrenden 50-jährigen Mannes auf, der verkehrsbedingt am Kreisverkehr warten musste. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Deggelmann, Tel. 07531 995 1014

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell