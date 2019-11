Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots)

--

Friedrichshafen

Gefährliche Körperverletzung

Wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen zwei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren, die in der Nacht zum heutigen Dienstag gegen 02.30 Uhr eine Fensterscheibe eines Schnellrestaurants in der Ehlersstraße beschädigten und eine Bierflasche in Richtung eines Mitarbeiters warfen. Nur durch eine schnelle Ausweichreaktion wurde der Mitarbeiter nicht getroffen. Nachdem die Polizei informiert wurde, konnten die Täter unweit des Tatorts festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei wurden die Beamten von den aggressiven Männern mehrfach beleidigt.

Friedrichshafen

Räuberischer Diebstahl

Ein 16-jähriger Jugendlicher und ein bislang unbekannter Täter entwendeten am Montag gegen 18.00 Uhr auf dem Skaterplatz in der Länderöschstraße gewaltsam einem 12-Jährigen den Geldbeutel. Das Kind hatte zuvor den 16-Jährigen gebeten, ihm Zigaretten von einem Automaten zu holen. Aus seinem Geldbeutel entnahm er eine Zehn-Euro-Note, eine zweite verblieb im Geldbeutel. Als der 16-Jährige und sein Begleiter am Automaten die Schachtel herausholten, behielten sie diese und das Rückgeld. Dies führte zu einem Streitgespräch, bei dem der 16-Jährige den Jungen aufforderte, ihm die zehn Euro aus dem Geldbeutel zu geben. Weil sich der 12-Jährige weigerte, entriss ihm der 16-Jährige den Geldbeutel aus der Hand und schubste ihn von sich weg. Danach übergab er den Geldbeutel seinem Begleiter, der daraus das Bargeld entnahm und den Geldbeutel in ein Gebüsch warf. Anschließend verließen die Jugendlichen die Tatörtlichkeit.

Meersburg

Sachbeschädigung

Vermutlich aus Eifersucht kam es am heutigen Dienstagmorgen gegen 1 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 45-jährigen Mann und seiner 37-jährigen Freundin. Als er die Wohnung verlassen musste, warf er Eier gegen die Scheiben und beschädigte ihren Pkw. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Wegen Sachbeschädigung muss er sich nun verantworten.

Markdorf

Diebstahl aus Pkw

Ein unbekannter Täter schlug im Zeitraum von Sonntag, 13.30 Uhr, bis zum heutigen Dienstagmorgen, 04.30 Uhr, im Parkhaus Bischofschloss die Fahrerscheibe eines BMW ein und entwendete aus dem Inneren das Autoradio. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 600 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544/9620-0, in Verbindung zu setzen.

Kratzer

07531/995-1016

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell