Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen-300.000 Euro Schaden nach Dachstuhlbrand

Meppen (ots)

Aus unbekannten Gründen ist am gestrigen Nachmittag die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Ludwigstraße in Brand geraten. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf den Dachstuhl des Hauses über. Die Bewohner der betroffenen Wohnung waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zuhause. Sämtliche weitere Bewohner des Hauses konnten sich selbstständig retten. Das Feuer ist durch die Feuerwehr Meppen gelöscht worden. Die Brandursache wird zum jetzigen Zeitpunkt noch ermittelt. Der Sachschaden wird auf 300.000 Euro geschätzt./hbr

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell