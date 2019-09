Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Auto zum Anhänger umfunktioniert

Bild-Infos

Download

A61 Rheinhessen (ots)

Wie den Pkw mit in den Urlaub nehmen, wenn man mit dem Wohnmobil reist? Diese Frage glaubte ein 63-jähriger aus der Nähe von Bristol optimal gelöst zu haben. Einfach eine Anhängerdeichsel an den Pkw geschraubt und das Ganze dann an die Anhängerkupplung hinter das Wohnmobil gehängt.

Auf diesen merkwürdigen Abschleppvorgang war die Verkehrspolizei aus Wörrstadt am gestrigen Nachmittag auf der A61 bei Gau-Bickelheim aufmerksam geworden weil in dem hinterhergezogenen Kleinwagen kein Fahrer saß.

Der Engländer war sich keiner Schuld bewusst, er zeigte sogar eine europäische Genehmigungsurkunde vor. Tatsächlich kann man diese Umbauvorrichtung legal erwerben und in einigen Ländern Europas auch nutzen, in Deutschland jedoch schon deshalb nicht, weil der als Anhänger zweckentfremdete Pkw nicht gebremst werden kann und so die Bremsanlage des Wohnmobils überfordert. Bei Gefällestrecken kann sie überhitzen und bei einer Notbremsung wäre der Bremsweg viel zu lang.

Dem 63-Jährigen blieb nichts anderes übrig als den Pkw von einem Abschleppunternehmer in die Niederlande bringen zu lassen, wo so eine Gespann erlaubt ist. Das Bußgeld wegen des unzulässigen Schleppvorgangs konnte er sicherlich verschmerzen, der Rücktransport kostete ihn jedoch knappe 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Verkehrsdirektion Mainz



Telefon: 06732 912-202

www.polizei.rlp.de/vd.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell