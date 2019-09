POL-VDMZ: Erschreckendes Ergebnis auf der A 63 am AK Mainz (Baustelle); Verstoßquote lag bei 32,17 Prozent

Verkehrsdirektion Mainz

Am Sonntag führte die Verkehrsdirektion, Zentrale Verkehrsdienste, Geschwindigkeitsmesstrupp eine Geschwindigkeitskontrolle in der Gem. Mainz, A 63, Höhe Autobahnkreuz Mainz, Fahrtrichtung Mainz durch. Die Messung fand von 10:00 bis 16:15h statt. Bei 2642 gemessenen Fahrzeugen, fuhren 729 unter 21 km/h zu schnell und 121 Fahrzeugführer fuhren über 21 km/h zu schnell. Es gab drei Fahrverbote und der Spitzenreiter fuhr mit 133 km/h durch die Baustelle die mit 60 km/h begrenzt war. Die Gefahr in der Baustelle entsteht durch die stark verengten Fahrspuren, so dass es nicht wichtig ist ob dort gearbeitet wurde oder nicht. Werktags macht die Kontrolle doppelt Sinn, da es dann darüber hinaus auch noch um die Sicherheit der Arbeiter geht. Wenn aber ein Spiegel in den verengten Fahrbahnen abgefahren wird, ist das immer sehr ärgerlich. Die Schuldfrage lässt sich dann oft nicht genau klären und das ist immer mit Kosten verbunden.

