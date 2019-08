Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mit über 200 Stundenkilometern durch die Baustelle am Mainzer Ring

Mainz (ots)

Raser standen abends und nachts am Wochenende im Fokus der Verkehrsdirektion Wörrstadt. Auf den Autobahnen rund um Mainz herum wurden insgesamt 7292 Fahrzeuge gemessen.

1249 Fahrer werden demnächst Post von der zentralen Bußgeldstelle in Speyer bekommen, wovon 13 sogar ihren Führerschein abgeben müssen.

Trauriger Spitzenreiter war der Fahrer eines BMW M3 aus Mainz, der mit sage und schreibe 201 Stundenkilometern durch die Baustelle am Mainzer Kreuz raste. 80 Stundenkilometer sind dort nur erlaubt. Selbst die langjährig erfahrenen Messbeamten hatten sich erschrocken, als der getunte Wagen in der Dunkelheit am Messfahrzeug vorbeischoss. Dem verantwortungslosen Raser drohen nun ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg und 3 Monate Führerscheinentzug.

