Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Unfall beim Abbiegen; Großbottwar: Kind fährt in Pkw

Ludwigsburg (ots)

Schwieberdingen: Unfall beim Abbiegen

Am Montag gegen 15.30 Uhr wollte der 22-jährige Fahrer eines VW Crafter von der L1141 nach links in den Laiblinger Weg fahren. Hierbei achtete er nicht auf den entgegenkommenden Ford einer 21-Jährigen. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß, bei dem niemand verletzt wurde. Da beide Beteiligten für sich in Anspruch nahmen, bei grüner Ampel in den Einmündungsbereich gefahren zu sein, werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Telefon 07042/9410 in Verbindung zu setzen.

Großbottwar: Kind fährt in Pkw

Ein 8-jähriges Kind fuhr am Montag gegen 19.30 Uhr mit seinem Fahrrad in den Kreuzungsbereich Jahnstraße / Lindenstraße ein, ohne auf einen von rechts kommenden Hyundai zu achten, der von einer 18-Jährigen gefahren wurde. Diese konnte einen Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern. Das Kind kam zu Fall und verletzte sich leicht. Es wurde durch eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht.

