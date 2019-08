Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: zwei Pkw aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Gleich zwei Auto-Aufbrüche registrierte das Polizeirevier Böblingen zwischen Sonntagabend und dem frühen Montagmorgen. Am Sonntag zwischen 20.30 Uhr und 22.50 Uhr suchte ein Täter die Stuttgarter Straße heim und schlug eine Scheibe eines geparkten Skoda ein. Aus dem Fahrzeug wurde eine Handtasche, in der sich Dokumente befanden, entwendet. Der Wert dürfte sich auf etwa 200 Euro belaufen. Auf dem Parkplatz des Thermalbades in der Straße "Am Hexenbuckel" schlug dann ein noch Unbekannter zwischen 22.00 Uhr und 00.10 Uhr zu. Auch in diesem Fall zerdepperte der Dieb die Scheibe eines Fahrzeugs. Aus dem BMW stahl der Unbekannte einen Geldbeutel mit etwas Bargeld sowie persönlichen Dokumenten. Der Gesamtwert des Diebesguts steht abschließend noch nicht fest. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell