Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Neuss: Surfer verunglückt tödlich auf dem Rhein bei Neuss

Duisburg (ots)

Am Samstag,09.02.2019, gegen 12:50 Uhr, fuhr ein 58-jähriger Kölner mit seinem Segelsurfbrett auf dem Rhein bei Neuss, Ortslage Neuss - Grimlinghausen. Vermutlich aufgrund des starken Windes fiel er in den Strom, wo er nach kurzer Zeit offensichtlich leblos trieb. Trotz schneller Bergung durch die Feuerwehr und sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann am Nachmittag in einem Neusser Krankenhaus.

