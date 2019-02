Polizei Duisburg

POL-DU: Brand eines Mehrfamilienhauses

Duisburg (ots)

Am Freitagabend gegen 21:50 Uhr kam es in Duisburg-Hochheide auf der Dunkerstraße zu einem Brand. Im Erdgeschoss des Hauses brannten im Hausdurchgang abgestellte Möbel und Sperrmüll. Die Bewohner des Dreifamilienhauses wurden durch die Feuerwehr evakuiert. Ein Mieter wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung einem Krankenhaus zugeführt, konnte nach ambulanter Behandlung aber wieder entlassen werden. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 11 unter der Tel.-Nr. 0203-2800 in Verbindung zu setzen. Im Verlauf der Löscharbeiten fuhr ein Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug an der eingerichteten Verkehrssperre vorbei. Als er von einem Feuerwehrmann auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde, beleidigte er diesen zunächst lautstark. Im Anschluss setzte er mit seinem Fahrzeug mit durchdrehenden Rädern rückwärts und entfernte sich. Hierbei fuhr er so dicht am Mitarbeiter der Feuerwehr vorbei, dass er diesem über die Füße gefahren wäre, wenn nicht ein weiterer Feuerwehrmann diesen an der Einsatzkleidung zurückgezogen hätte. Eine entsprechende Strafanzeige wurde vorgelegt.

