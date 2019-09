Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfallflucht auf der A60

A 60 Fahrtrichtung Darmstadt- Höhe Hechtsheim (ots)

Mainz - Am Montag, den 09.08.2019 kommt es gegen 06:20 auf der A 60 in Fahrtrichtung Darmstadt, zwischen dem Autobahnkreuz Mainz und dem Hechtsheimer Tunnel zu einer seitlichen Kollision zwischen einem LKW und einem PKW, nachdem der LKW den Fahrstreifen wechseln will. Der LKW fährt vom mittleren durchgehenden Fahrstreifen auf den rechten Fahrstreifen, auf dem sich nach vorne versetzt der PKW befindet. Infolge der seitlichen Kollision verliert die 47- jährige Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, sodass sie quer zur Fahrbahn auf den mittleren Fahrstreifen gerät. Hier nähert sich von hinten ein weiterer LKW, mit dem die Fahrzeugführerin kollidiert. Der nachfolgende LKW-Fahrer kann den Kleinwagen vom Führerhaus nicht sehen, trifft den PKW an der Fahrerseite und schiebt ihn noch einige Meter vor sich, bis er das Fahrzeug vor sich bemerkt und das Gespann zum Stehen bringt. Glücklicherweise bleibt die PKW-Fahrerin hierbei unverletzt - es entsteht erheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher setzt die Fahrt indes fort - Hinweise auf den flüchtigen LKW oder den Fahrer gibt es nicht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Heidesheim



Telefon: 06132 950-0

PAStHeidesheim(at)polizei.rlp.de

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell