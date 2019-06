Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Sturmtief Ivan beschäftigt die Feuerwehr Bottrop

Bottrop (ots)

Im Tagesverlauf wurde die Feuerwehr Bottrop an einigen Einsatzstellen verursacht durch das Sturmtief Ivan gefordert.

An sieben Einsatzstellen war der Einsatz der Feuerwehr erforderlich. Die Einsatzschwerpunkt lag im Bottroper Süden und der Innenstadt. Neben zwei entwurzelten Bäumen an der Industrie- und an der Gerichtsstr. handelte es sich noch um abgestürzte Äste oder gelöste Rolladenanlagen welche auf Verkehrsflächen zu stürzen drohten. Der erste Einsatz lief um 10:11 Uhr in der Leitstelle auf. Der letzte Einsatz war gegen 16:45 Uhr abgearbeitet.

