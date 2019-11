Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn-Vier Wohnungseinbrüche im Nordhorner Stadtgebiet

Nordhorn (ots)

In gleich vier Wohnobjekte im Nordhorner Stadtgebiet ist am Mittwoch im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 22 Uhr eingebrochen worden. In allen Fällen verschafften sich die Täter unrechtmäßig Zutritt zu den Objekten und durchwühlten Schränke und Schubladen. Abgesehen hatten es die Täter vornehmlich auf Bargeld und Schmuck. Zeugen, die Hinweise zu den Taten in der Gablonzer Straße, Südgracht, Luxkamp oder Wiesenstraße geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05921/3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden./hbr

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell