Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne-Täter bei Einbruch festgenommen

Haselünne (ots)

Durch einen Zeugen wurde der Polizei Haselünne am Mittwoch gegen 18 Uhr der Einbruch in ein leerstehendes Wohnhaus in der Andruper Straße mitgeteilt. Durch die ersteintreffende Streifenwagenbesatzung konnte in der Küche eine Person festgestellt werden, welche sich wiederrechtlich in dem Gebäude aufhielt. Diese hatte zuvor die Scheibe einer Zugangstür eingeschlagen und hierdurch das Haus betreten. Zu weiteren Ermittlungen wurde der Beschuldigte dem Polizeikommissariat Meppen zugeführt./hbr

